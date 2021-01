Deventer Boekenbal: Praamstra verhuist naar Lange B. en gaat vlak bij nieuwe concurrent zitten

video Tragisch ongeval wakkert zorgen over ‘racebaan van Deventer’ aan, ‘dit moet echt hard zijn gegaan’

7 januari Twee zwaargewonde fietsers, dinsdagavond op de Mr. de Boerlaan. Een 20-jarige automobilist uit Deventer is opgepakt en wordt verdacht van rijden onder invloed van drugs. In de buurt zijn al langer zorgen over de verkeersveiligheid op dit punt in de stad. ,,Het kan in de avond echt een racebaan zijn.”