Deventer Boekenmarkt overweldigend? Hier hulp: vijf verkopers over hun ‘pareltjes’

Zes kilometer aan boeken, meer dan 850 kramen, samen met honderdduizenden verschillende boeken. De Deventer Boekenmarkt kent een overweldigend aanbod. Gelukkig is er hulp. Vijf verkopers over bijzonder werk dat ze speciaal bewaarden voor zondag.

,,We zijn dit jaar met zijn tweeën”

Kraam 422-423, Peter Dullaert, Heilige Handel, Diepenveen

,,Heeft u even, ik kan eigenlijk niet kiezen”, zegt Peter Dullaert uit Diepenveen, die zondag een thuiswedstrijd speelt. Eigenlijk is het meest bijzondere werk dat hij bij zich heeft menselijk. ,,Mijn tweelingbroer is over uit Zuid-Afrika. We zijn met twee.” Voor de krant leuk is misschien de Overijsselsche Almanak, denkt Dullaert, van tussen 1836 en 1856, bij De Lange in Deventer gedrukt. 18 delen, in kalfsleer. Een hele collectie van bijbels met zilveren beslag heeft hij ook. ,,Die heb ik achtergehouden. Deze komen uit een verzameling van iemand die 650 stuks had verzameld, daarvan zijn er 400 naar het museum gegaan, 250 stuks mag ik verkopen. Veertig stuks neem ik mee.”

Volledig scherm Fries bijbeltje met zilveren beslag. Het beslag is in 1868 in Leeuwarden gemaakt. De prijs voor dit bijbeltje is € 425,- Te koop bij Peter Dullaert op de Deventer Boekenmarkt. © Peter Dullaert

Anders dan anderen: speciale Harry Potter-edities

Kraam 852-854, Susie Szulyovszky, Magic Galaxies, Amsterdam

,,Ik ben anders dan anderen”, zegt Susie Szulyovszky van Magic Galaxies uit Amsterdam, gespecialiseerd in Engelstalige science-fiction en fantasy. Niet gevreesd; op de boekenmarkt zijn er meer die anders dan anderen zijn. ,,Ik bedoel dat je bij mij niet snel een zeldzaam boek van tweehonderd jaar oud aantreft. Toch zijn de boeken die ik verkoop in Nederland niet veel te koop.” Zo heeft ze een speciale uitgave van een Marvel Character Encyclopedia, handleidingen voor spellen als Warhammer. Haar pareltje zoekt ze dichter bij huis. ,,Nieuwe Harry Potter-edities met op de voorkant de huizen afgebeeld, zoals Ravenclaw en Gryffindor. Mensen die zich identificeren met de serie smullen hiervan, het artwork is echt mooi. Ik denk dat dit hardlopers zijn.” Paperback 10,- , hardcover 18,- euro.

Volledig scherm Harry Potter and the chamber of secrets, speciale jubileumuitgave met Ravenclaw op de kaft. Te koop bij Susie Szulyovszky op de Deventer boekenmarkt. © Susie Szulyovszky

,,Een hele generatie albumverzamelaars sterft uit”

Kraam 463, Anton Siedsma, Siedsma Verkade-albums, Hoofddorp





Anton Siedsma uit Hoofddorp geldt als dé ambassadeur van het verzamelen van Verkade-albums. U weet niet waar dit over gaat? Dat is exemplarisch. ,,Eigenlijk gaan er alleen maar verzamelaars dood. De hele generatie sterft uit.” De Verkade-albums ontstonden in 1903. Toen ging de koekfabrikant plaatjes bij zijn producten voegen, die in speciaal gemaakte albums geplakt konden worden. Een van de eerste consumentenacties, niet zonder succes. Uiteindelijk gingen er niet minder dan 2,2 miljoen exemplaren en dertig miljoen plaatjes over de toonbank. Veel albums zijn weinig waard: twee à drie euro, zegt Siedsma. ,,Sommige zijn meer waard, zoals ‘de vier seizoenen’. Die zijn samen honderd euro.”

Volledig scherm Verkade-album 'Zomer' uit 1907, Jac. P. Thijsse, een van de vier uitgaves uit de seizoenenreeks. Te koop bij Anton Siedsma op de Deventer Boekenmarkt. © De Stentor

De pop-up-ansichtkaarten van Max van Til

Kraam 106-108, Max van Til, antiquariaat Max van Til, Amsterdam

Het zijn niet alleen boekverzamelaars die schat zoeken op de Deventer Boekenmarkt. Ansichtkaarten zijn al jaren populair verzamelobject. Onder ansichtkaartverzamelaars zijn weer subgroepen van verzamelaars; bijvoorbeeld de verzamelaars van pop-up-spullen. ,,Die groep is zeer fanatiek", weet van Til. Hij ruilde een partij oude reisboeken met een collega voor een partij pop-up-ansichtkaarten. Ze stammen van rond 1900, zoals deze van Maria. ,,Zo was het mogelijk om in die tijd toch iets in 3D te zien. Daar werd toen veel mee geëxperimenteerd. Ik denk dat ik ze zo kwijt ben.” De prijs ligt rond de drie tientjes.

Volledig scherm Pop-up-kaart, daterend van rond 1900: 'ter herinnering aan uw eerste Heilige Communie'. Te koop bij Max van Til op de Deventer boekenmarkt. © Max van Til

De kunst van het schoonschrijven

Kraam 779, Rob de Bree, antiquariaat De Zilveren Eeuw, Zwolle

,,Dit boek is bijzonder, omdat het nog steeds beoefenaars kent. Deze uitgave kun je het best zien als een voorloper van Wikipedia", zegt Rob De Bree, die met zijn De Zilveren Eeuw gespecialiseerd is in werk van tussen 1670 en 1880. Hij heeft het over L’Art d’écrire réduit à des demonstrations vraies et faciles, avec des explications claires pour le Dictionnaire des Arts. Een Frans boek uit 1760 over de kunst van het schoonschrijven. Zestien bladen gravures (schoonschrift en illustraties) en zestien pagina's tekst. De Bree verkoopt het voor 275 euro. ,,Die prijs is misschien afschrikwekkend", zegt hij. ,,Maar eigenlijk is dat heel laag.”

Volledig scherm Plaat uit L’Art d’écrire réduit à des demonstrations vraies et faciles, avec des explications claires pour le Dictionnaire des Arts, te koop bij Rob de Bree op de Deventer Boekenmarkt. © Rob de Bree