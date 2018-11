Deventer Boekenstad

Diefstal in woning Klarenbeek

14:56 Een woning aan de Bosweg in Klarenbeek is in de nacht van woensdag op donderdag het doelwit geworden van een inbraak. De daders drongen via de achterzijde de woning binnen. De bewoners waren tijdens de inbraak thuis, maar lagen te slapen. De politie heeft de daders nog niet gevonden en zoekt daarom getuigen.