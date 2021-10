Deventer boeren willen gas maken van koeienmest: ‘We kunnen net zoveel energie opwekken als anderhalve windmolen’

VIDEO Broederen­plein in Deventer binnenstad van ‘pisplek’ nu ineens vol met onderne­mers: hoe kan dat?

14 oktober Het was jarenlang een zwakke broeder in de Deventer binnenstad het Broederenplein. Leegstand, nauwelijks aanloop, zelfs een donkere pisplek genoemd. Ineens is alles anders en is het pleintje aan de rand van het stadscentrum helemaal gevuld. Reden voor euforie is er niet: ,,Het blijft toch een stukje Hoogeveen in Deventer, er moet nog heel wat gebeuren.”