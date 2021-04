Deventer bouwgigant Van Wijnen bestaat een eeuw: van tentdak De Scheg tot gasloze huizen Steenbrugge

Pak eens de fiets, en maak een rondje door Deventer. De kans is groot dat je dan constructies van bouwbedrijf Van Wijnen tegenkomt. Van de kantoren tot de industrieterreinen. Overal is of was Van Wijnen bij betrokken. Het is een feestjaar voor de bouwers, want precies honderd jaar geleden richtte Tinus Obdeijn zijn eigen bouwbedrijf op in Heeten.