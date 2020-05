‘Deventer bouwt windmolens voor Zwolle’

Ouders en kinderop­vang met handen in het haar: gebroken lesdagen sluiten niet aan op de opvang

6:00 Ouders zitten met de handen in het haar en de BSO krijgt het gat nauwelijks gedicht. Toch kiest stichting Varietas, een organisatie met 30 basisscholen in Salland en Twente, van 11 mei tot in elk geval 1 juni voor halve lesdagen. ,,Wij denken aan de kwaliteit van het onderwijs. Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvang van hun kind.”