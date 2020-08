Deventer bowlingbaan sluit deuren na positieve coronatest personeelslid

Het personeelslid kreeg maandag te horen dat hij in contact was geweest met iemand die het virus bij zich draagt. ,,Hij is toen uiteraard direct naar huis gestuurd en hier de rest van de week niet meer geweest”, stelt Lagerweij. Vandaag kreeg de werknemer te horen ook besmet te zijn met het virus waarna Lagerweij besloot de zaak te sluiten.



Of andere personeelsleden ook besmet zijn, kan nog niet worden gezegd. Dat moet blijken uit het bron- en contactonderzoek dat nu gaande is. ,,Dat is ook mede de reden waarom we dicht zijn: we willen eerst orde op zaken stellen en hebben nauw contact met de GGD. Er is geen reden tot paniek. We gaan ervan uit dat we er op tijd bij zijn.”



Niet alleen de bowlingbaan is dicht: ook het terras, het restaurant en de speeltuin zijn gesloten. De heropening gaat volgens Lagerweij in overleg met de GGD.