Deventer brandweerman Jerry Kolkmann koninklijk verrast bij laatste saluut

video Leerlingen in Deventer krijgen natuurkun­de­les in een badje

31 mei In het oude gebouw van de onderbouw van havo-vwo De Boerhaave in Deventer gaat op deze dagen de temperatuur op de tweede verdieping binnen snel naar de 30 graden. Drie leerlingen, Jolien, Tess en Ella, bedachten daarop iets leuks: ze vroegen de conciërge of ze een badje mee mochten nemen.