Deventer brengt voedsel-, kleding- en speelgoedbank onder één dak: ,,We komen nu niet van al het speelgoed af”

Discothe­ken mogen toch niet open: ‘In elke sector is geprobeerd om te werken met corona. Waarom mogen wij dat niet?’

1 september Reikhalzend keken clubeigenaren uit naar 1 september: dé datum voor een mogelijke heropening van het nachtleven. Het aanhoudende besmettingsrisico gooit die deur weer dicht, dat laat de belangenvereniging Nachtbelang weten na een gesprek op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Nachtclubs tasten letterlijk en figuurlijk in het duister. ,,In elke sector is geprobeerd om te werken met corona. Waarom mogen wij dat niet?”