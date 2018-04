Deventer Brink kleurt week lang rood-geel: wollen 'trui' voor Waag en fontein

Bedoeling is De Waag, de Wilhelminafontein, het beeld van Albert Schweitzer en alle lantaarnpalen aan het stadsplein in mei een week lang te versieren met rood-gele sjaals.

Aan de voorgevel van De Waag komt een imposant stadswapen te hangen. Mariet Huisman heeft dit 1,80 bij 1,20 meter grote kunstwerk ontworpen. Jan Hof maakte het frame en zijn vrouw Bowien Hof tekende voor het breiwerk. ,,Een aantal breiers durft inmiddels groot te denken. Zij zijn zelf kunstenaars geworden. Het idee voor het inpakken van de Brink komt vanuit de breiers zelf'', zegt sociaal kunstenaar en projectleider Kim Arntzen.

Volledig scherm De Waag komt er in mei tijdelijk zo uit te zien. © Voorstad Verbindt

Verbinding

Mensen en culturen bij elkaar brengen, de sociale verbinding zoeken, is het hoofddoel van het najaar 2015 begonnen project in de wijk Voorstad Oost. Het gezamenlijk werken aan de langste sjaal van Nederland is hiertoe het middel. Tot op heden is 2,1 van de gedroomde 3,3 kilometer voltooid. De sjaal is 100 steken breed oftewel 50 centimeter.

Arntzen hoopt dat zich tijdens het inpakfeest op de Brink heel veel Deventenaren aanmelden die ook een steek of wat willen bijdragen. ,,Als 1.250 Deventenaren ieder een meter breien dan zijn we er'', zegt de projectleider met gevoel voor symboliek. Is de 3,3 kilometer bereikt, wordt de sjaal om de wijk gelegd.

Lunch

Bij de aftrap van 'de Brink kleurt rood en geel' heeft op zondagmiddag 20 mei een blind date lunch plaats. Hiervoor kunnen 50 nieuwe en vijftig geboren en getogen Deventenaren op uitnodiging aanschuiven aan een lange tafel. Met breiende dames als gastvrouwen.

Naast Bussink Deventer Koek komt een breihuisje te staan dat dient als centrale ontmoetingsplaats. Maandagmiddag 21 mei slaat een bijzondere, gebreide adelaar zijn vleugels uit op de Brink.

Volledig scherm De Wilhelminafontein wordt volledig ingepakt. © Voorstad Verbindt

Het inpakfeest vraagt om een nauwgezette en uitvoerige voorbereiding waarin veiligheid een belangrijk aspect is. ,,Als het hard regent en de sjaaldelen kletsnat worden, zijn ze tien keer zo zwaar. Daar houden we serieus rekening mee. Net als met de meest extreme weersomstandigheden zoals een zware storm. Voor het optuigen van De Waag zet Voorstad Verbindt een kraanverhuurbedrijf in en voor de fontein is Kim Arntzen op zoek naar een beveiligingsbedrijf dat 24 uur per dag de ingepakte fontein kan bewaken.