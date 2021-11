Deventer Brink stroomt klokslag acht uur leeg onder toeziend oog van de burgemeester, ‘maar er is altijd ergens een after’

We spoelen de tijd even terug naar pak 'm beet kwart voor acht zaterdagavond. Op de hoek van de Brink klinken vrolijke geluiden. Muziek, gebral, gelach. Jongeren zetten samen vol goede moed café De Bisschop op z'n kop. Schouder aan schouder dansen en springen ze in het rond. Een deel van hen is 's middags om een uur of vier begonnen. Zo ook Davey Sneller: ,,Dit is mijn thuisbasis, mijn tweede huis.’’