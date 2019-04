Deventer brouwerij DAVO brengt speciaal bier in blik, ‘een groeimarkt’

Voor Willem Mus is het een nieuwe tak van sport – het inblikken van bier. ,,Al zijn we al bijna 30 jaar groothandelaar in blikverpakkingen. Maar niet bij bier. Tot nu toe was bier in blik voorbehouden aan grote biermerken als Heineken. Die kunnen dat in een geautomatiseerd proces goed verwerken. Maar we merken dat er steeds meer interesse komt in blik vanuit de hoek van brouwers van speciaal bier.’’

Quote Wij komen naar de brouwer om op locatie zijn bier in te blikken. Dan hoeven ze niet te investeren in een eigen bliklijn of een tankwagen die de bieren naar ons brengt Willem Mus, Eigenaar van CanLab

De redenen daarvoor laten zich raden. Blik is lucht- en lichtdicht waardoor het bier langer goed blijft. ,,Dus voor brouwers is blik echt duidelijk een verbetering voor hun product ten opzichte van de oude flessen,’’ aldus Mus.

De Deventer brouwer DAVO brengt daarom het succesnummer Surf Ale uit in blik. Vanaf deze week zijn de blikjes bier te vinden in de DAVO Brewpub (Deventer, de DAVO Bar (Arnhem), overige horeca in beide steden én in slijterijen en supermarkten.

,,We zijn al een flinke tijd bezig om de Surf Ale extra in de schijnwerpers te zetten om de liefhebbers van dit zomerbier een nog smaakvoller en toffer product te kunnen aanbieden,’’ zegt Arnoud Pijpker, brouwer van Davo. ,,Volgens mij is dat zo goed gelukt.’’

Goed voor het milieu

,,En los daarvan heeft blik ook milieutechnisch gezien wel een goede impact,’’ vult Mus aan. ,,Omdat de CO2-footprint van blikjes veel lager is. Ze zijn makkelijker te recyclen, handiger om te vervoeren omdat ze minder ruimte innemen dan flessen en je hebt veel minder energie nodig om ze te koelen.’’

Navraag bij de duurzaamheidsorganisatie Milieu Centraal bevestigt de voordelen van het blik. ,,We merken dan ook dat de speciaal bier-sector voor ons een groeimarkt is,’’ vertelt Mus. ,,We hebben in Nederland inmiddels zes actieve klanten en zitten ook in Berlijn en het Franse Rouen.’’