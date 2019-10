Deventer brouwerij Davo introduceert Migaloo bier in de strijd tegen plastic soep

Met speurhond, wildval, man en macht op zoek naar gevluchte hond Malu in Deventer

18:10 Malu is al anderhalve week zoek. En dat terwijl met man en macht gezocht wordt naar de angstige hond die het op een lopen zette in Lettele. Meldingen komen uit heel Deventer. Maar elke keer als de tientallen zoekers er achteraan gaan, is de Zutphense hond al gevlogen. Op de wildcamera die aangezet is, doet zich 's nachts de marter tegoed aan het lokvoer.