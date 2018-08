Deventer burgemeester geschrokken van rel in Het Rode Dorp

Ron König, waarnemend burgemeester in Deventer, is geschrokken van het geweld tegen politiemensen afgelopen weekeinde in Het Rode Dorp, een volksbuurt in de wijk Voorstad. Dat laat hij weten via zijn woordvoerder. De burgemeester heeft zich zondag meteen laten informeren over wat zaterdagnacht is voorgevallen in en rondom de Tabaksstraat, waar agenten werden bekogeld met stenen, bierflessen en eieren.