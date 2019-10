Deventer burgemeester over roetveegpieteneis: ‘Ga niet zelf tellen’

Video & pollDeventer zet in de discussie over zwarte piet de subsidie in als breekijzer. Een derde van de zwarte pieten moet omkleuren, anders geen gemeentegeld voor de intocht. Burgemeester Ron König (D66): ,,Ik vond dat ik scherper moest markeren dat we hier niet uit gingen komen.”

Waarom bemoeit het college van B en W zich inhoudelijk met een culturele uiting als de Sinterklaasintocht?

,,Ik ben niet voor of tegen zwarte pieten. Wat ik wil voorkomen is dat het tot spanningen leidt in de Deventer samenleving.‘’

Zijn die spanningen er dan?

Ik heb die signalen wel. Er zijn mensen die zich eraan storen dat er alleen zwarte pieten zijn in Deventer.”

Zijn er demonstratieaanvragen of protesten geweest?

,,Nee. Maar als we niets doen, lopen we het risico dat het ook gedoe oplevert in Deventer. Zoals al gebeurd is rond de intochten in Apeldoorn en Zwolle. Het moet een feest zijn voor iedereen.”

U zegt: ik heb geen inhoudelijk oordeel. Maar u zegt ook: het moet een feest zijn voor iedereen. Dat is toch ook een inhoudelijk oordeel?

,,Het is een feit dat niet iedereen zich senang voelde bij hoe het vorig jaar georganiseerd was. Een oordeel is wel dat ik vind dat het een feest voor iedereen moet zijn. Als het geen feest is voor iedereen, aarzel ik om daar publieke middelen voor in te zetten.”

Enquete Poll Gemeente Deventer eist roetveegpieten tijdens intocht Sinterklaas, anders geen subsidie Zwarte piet moet zwart blijven. Hoe dan ook.

Slechte zaak. Daar gaat de gemeente helemaal niet over.

Ik ben voor meer roetveegpieten, maar vindt subsidie geen goed middel om dat af te dwingen.

Wie zijn de mensen die zich storen aan zwarte pieten in Deventer?