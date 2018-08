Deventer burgemeester schrikt van geweld tegen agenten in buurt Het Rode Dorp

Zin in gezeik? Word 'blikvanger' bij de gemeente Deventer. Ambtenaar dus

20 augustus Ga werken voor de gemeente Deventer, krijg gezeik over je heen en geniet daarvan. De campagne 'Zin in gezeik' probeert jongeren op ludieke wijze over de streep te trekken om straks dagelijks met hun stoffige koffertje naar het stadhuis te gaan - en zichzelf ambtenaar te noemen.