Deventer burgemeester sloot ‘drugswoning’ terecht, echtpaar blijft voorlopig op zwarte lijst

Alle zorgellen­de komt samen aan de balie bij de apotheek: ‘Ik moet die troep niet’

In een reclamespotje roept apothekersorganisatie KNMP klanten op om beleefd te blijven aan de balie. Is dat echt nodig? Ja, zeggen de apothekers, want wijzigingen in medicijnvergoedingen per 1 januari, uitgeklede zorgpolissen en oplopende medicijntekorten zijn hét recept voor onbegrip, frustratie en boosheid. ,,Het voelt alsof wij het afvoerputje zijn.”

11 januari