Deventer bushcrafter kent Jos Brech: 'Hij is geen specialist'

,,De media zetten Jos Brech nu neer alsof hij over alle ervaringen bezit om in de wildernis te overleven maar dat valt ook wel weer mee'', stelt Apswoude. ,,Jos Brech is een amateur die verdwenen is. Voor hetzelfde geld is hij helemaal niet de wildernis ingedoken maar gewoon met de auto vertrokken."

Thijmen Apswoude kent de 55-jarige Jos Brech uit de bushcraftwereld. Ze hebben elkaar meerdere malen in het bos ontmoet. Brech raakte afgelopen voorjaar vermist toen hij voor een wandeltocht naar de Vogezen in Frankrijk was vertrokken. Nadat zijn familie geen contact meer met hem kreeg. Is een stel bushcrafters, onder wie goede vrienden van Thijmen, in april naar de Vogezen getrokken om Brech te zoeken. Juist omdat hij niet zo ervaren is. ,,We waren bang dat hij was uitgegleden en van een rots was gevallen. Het was een gigantische zoektocht, we hebben zelfs speurhonden ingezet. Zonder resultaat."

Shock