Deventer Bussink Koekfabriek wijst monumentale status af, vier panden wel nieuw op monumentenlijst

De kleinschalige fabrieksarchitectuur van de Bussink Koekfabriek aan de Hanzeweg in Deventer prijkt vandaag niet op de lijst van nieuwe monumentale panden in de Hanzestad. Erfgoedvereniging Heemschut maakte zich daar samen met het Cuypersgenootschap en stichting Oud-Deventer sterk voor. ,,Het is een goed voorbeeld van een traditioneel fabrieksgebouw van net na de oorlog dat we in deze staat voor Deventer willen behouden’’, zegt bestuurslid Peter Dekker van erfgoedvereniging Heemschut. Maar die moeite blijkt vooralsnog tevergeefs.

Op slot?

Eigenaar Continental Bakeries staat niet te springen, simpelweg omdat noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw voor het productieproces dan mogelijk niet doorgevoerd kunnen worden. Dat hebben ze aan Dekker laten weten. ,,Ze vrezen dat het pand dan min of meer op slot gaat’’ Een woordvoerder van Continental Bakeries laat weten dat ze inhoudelijk niets kwijt willen over de reden dat het pand vandaag niet op de lijst van nieuwe monumentale panden in Deventer staat. Een gemeentewoordvoerder bevestigt dat het pand vooralsnog niet monumentaal wordt. ,,Hierover is nog geen besluit genomen.’’

De plannen voor Bussink Koekfabriek als monumentaal pand zijn niet volledig van de baan. Binnenkort staat er een nieuwe afspraak tussen de eigenaar en Dekker op de agenda, waarin de voorzitter het algemeen belang te kunnen benadrukken om van de Bussink Koekfabriek een monumentaal pand te maken. ,,Het is eigenlijk van de zotte dat we onze oren moeten laten hangen naar de eigenaar, maar ik denk dat we nog wel wat kunnen doen. We kunnen bijvoorbeeld een transformatierapport laten opstellen waarin vastgelegd wordt wat er veranderd mag worden, zoals ook bij het Geertruiden ziekenhuis is gebeurd.’’

Vier panden wel monumentaal

De gemeente Deventer heeft vrijdagochtend wel vier andere monumenten aangewezen. Van de Molukse Maranathakerk was dat al bekend. De andere panden die nu als monument te boek staan zijn het voormalig hoofdkantoor Thomassen en Drijver aan de Zutphenseweg, het voormalig Nederlands Hervormd wijkcentrum (Johannes Van Vlotenlaan) en de vroegere Vrouwenarbeidsschool aan de Diepenveenseweg. Het vroegere Laboratorium aan de H.G. Gooszenstraat is afgewezen, omdat de waarden in de loop der jaren verloren zijn gegaan.