Deventer buurt is bang voor de buurman: ‘Wanneer grijpt er iemand in? Dit duurt al een paar jaar’

Supermark­ten overwegen miljoenen­claims als boeren distribu­tie­cen­tra blokkeren

Supermarkten in deze regio maken zich op voor de boerenprotesten van morgen en overwegen een schadeclaim in te dienen als boeren hun distributiecentra blokkeren. Boeren hebben aangekondigd heel het land plat te leggen en mikken daarbij ook op distributiecentra. Volgens experts is een schadeclaim - die loopt al snel in de miljoenen - tegen actievoerders kansrijk.

3 juli