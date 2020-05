Deventer buurt sluit zelf wandelpad af om broedende zwanen rust te gunnen

Het groene pad loopt dwars door twee watertjes in de Vijfhoek. De waterrijke buurt is voorzien van allerlei bruggetjes en overgangen, maar het Stieltjespad is daarbij van essentieel belang. Wie nu om moet lopen is door al het water honderden meters verder.

Maar de buurt loopt met liefde een blokje om. Jan Kalkwarf althans wel. De Deventenaar wandelt met enige regelmaat over het Stieltjespad. ,,Ik weet niet wie de linten gespannen heeft, maar mij houden ze in ieder geval tegen. Je wilt de vogels toch niet verstoren?”

Zwanen zijn heel voorzichtig

Of zijn het mensen die bang moeten zijn voor de zwanen? ,,Nou, het lijkt me niet dat je daar nu in de buurt moet komen. Maar de zwanen op zich zijn niet gevaarlijk hoor. Ik voer ze altijd uit de hand. Ze blazen een beetje en maken zich groot, maar dat is angst. Ze pakken een stukje brood altijd heel voorzichtig aan. Eenden doen dat veel wilder. Dus ik ben er niet bang voor. Nu ligt dat misschien wel anders. Dus we blijven er weg.”