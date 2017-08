Deventer café De Hip strikt Matthijs van Nieuwkerk

De BN'er blijkt een liefhebber van De Hip, nadat hij eerder al in het café al een avond over Drs P. presenteerde. Volgens Fonz Scheepstra, eigenaar van de Hip, is de oprichting van de stichting een logische stap in de ontwikkeling van De Hip. Hij hoopt met de stichting nieuwe middelen te kunnen aanboren om het programma van De Hip nog verder te kunnen uitbreiden.

Dreamteam

Volgens de eigenaar van het retrocafé is hij erin geslaagd om zijn 'dreamteam' samen te stellen. Naast voorzitter Van Nieuwkerk bestaat het bestuur uit Scheepstra zelf, Willy Berends van productiebedrijf Apex Audio Visuals enregisseur en cameraman Olaf Witkamp. Wilde mannen, met wilde plannen, typeert hij het koppel mannen in het bestuur. ,,Eens per twee maanden komen we in het weekend bij elkaar om te brainstormen. We zullen ons onder meer gaan richten op jazz en literatuur.''

Anarchistisch karakter