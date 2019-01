Deventer café Het Glas in Lood verkast naar Nieuwe Markt

Café Het Glas in Lood trekt van de Brink naar de Nieuwe Markt in Deventer. Het in 2016 geopende café neemt daar de stek over van wijnbar Madame Jeanette.

Eigenaar Coen Temminck van Madame Jeanette gaf in november in De Stentor al aan in onderhandeling te zijn met een gegadigde voor het pand aan de Nieuwe Markt. Dat blijkt nu Maarten Hoekstra te zijn, die in 2016 na een jarenlang dienstverband bij De Hip zijn kroeg Het Glas in Lood aan de Brink opende. Volgens Hoekstra is het een combinatie van factoren die hem zijn zaak naar de Nieuwe Markt doet verhuizen. ,,Deels de kosten, maar dit pand biedt me ook meer mogelijkheden. De opening van filmtheater De Viking en het nieuwe museum spelen ook een rol.‘’

In afwachting van de vergunning gaat Hoekstra vanaf 4 januari eerst nog even bij Madame Jeanette in loondienst achter de tap staan. Officieel is het dan nog Madame Jeanette, officieus verhuist de kroegeigenaar al wel vast de sfeer van Het Glas in Lood. Die kroeg had het volgens hem aan de Brink in eerste instantie moeilijk, maar vond daarna alsnog zijn draai. ,,Een lekker ontspannen huiskamerkroeg is het, met heel veel spellen. Dat blijft en wordt het ook aan de Nieuwe Markt.‘’