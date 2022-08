Deventer centrum bloeit dankzij deze (nieuwe) ondernemers: ‘Dit moeten we vasthouden’

Marcel Kranenburg, eigenaar van Cyclesport aan de Houtmarkt. ,,Een fietsenmaker verwacht je misschien niet in een binnenstad, maar wij denken juist contrair. Als je op een industrieterrein zit, daar moeten mensen eerst helemaal naar toe zien te komen. Als je fiets kapot is, is dat helemaal niet handig. Je moet zitten waar de mensen zijn en je met de fiets prima kunt komen, is onze filosofie. Hier op de hoek aan de Houtmarkt, vlakbij de Boreel zitten we perfect. Daarbij wordt er ook steeds meer gewoond in binnensteden, zeker in aantrekkelijke plaatsen als Deventer. Daar sluiten wij op aan, bewoners zijn een doelgroep voor ons. We hebben al een zaak in mijn woonplaats Apeldoorn en willen naar meerdere vestigingen in Oost-Nederland. Deventer heeft z’n evenementen en door het historische centrum echt karakter. Het is een bijzondere plek om te ondernemen.”