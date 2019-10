Deventer chefkoks verzinnen gerechten met ingeblikt voedsel en zijn aangenaam verrast

Nout Schram, chefkok Huis Vermeer

,,Je hebt toch een beetje het beeld van die slappe worteltjes uit blik. Ik wil heel graag mooi koken, dus ik was echt niet zo enthousiast. Maar toch ga je de uitdaging aan. Ik ben uitgekomen bij sardines. Alleen het blik is al mooi. Het oog wil ook wat. Je hebt toch een beetje die blikjes Bonduelle in gedachten. Een blikje sardines wil ik wel op tafel zien. Het heeft een beetje een filmende oliesmaak en samen met granny smith en limoen is het een mooi licht fris hapje voor erbij. Een beetje een knipoog naar de zomer. Nu we dit doen denken we verder. Zouden we niet toch worteltjes mooi kunnen krijgen in blik? Op wortelsap bijvoorbeeld? Daar was ik tot nu niet mee bezig. En wat ik zelf aan blik heb thuis. Tja, nou moet ik mijn guilty pleasure bekennen: knakworstjes.”

Bob van Raan, chefkok Sandton IJsselhotel

,,Blik is not done. Nog steeds eigenlijk. Ik kook met verse producten. En er zijn maar weinig producten die beter in blik zijn. Appelstroop bijvoorbeeld wel. En tegenwoordig bier ook, nu het procedé om steriel te krijgen veranderd is. En het milieu speelt ook mee. Al dat plastic is niet goed. Ik denk er zelf ook wel over na. Hoe zou je een product kunnen maken hier in het restaurant dat je in blik kunt regenereren? Dat je mee naar huis kunt nemen en daar kunt opwarmen en hetzelfde thuis kunt ervaren? Ik maakte voor de Waag Beer Can Chicken. Redelijk bekend tegenwoordig. Maar het staat nu niet op het menu. We wisselen zo snel, en nu is het wildseizoen. Ik heb wel fazant op de kaart. Ook een vogel trouwens. Kan het misschien ook wel mee. Kan ik proberen. Zelf gebruik ik niet veel in blik. Tomatenpuree natuurlijk. Ansjovis. En ik ben aan het verhuizen. Dus ik heb twee soorten bier. Wel gekoeld natuurlijk.”