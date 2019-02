Deventer college biedt excuses aan voor ‘rommelig proces’ rond kandidatuur WK Tijdrijden

Na een welgemeend excuses van waarnemend burgemeester Ron König is de dreigende tegenaangifte vanuit de Deventer gemeenteraad voor het lekken van geheime informatie van tafel. ,,Het is tijd dat we het weer over de inhoud gaan hebben", aldus Bert Kleine Schaars (Deventer Belang).

Het was Kleine Schaars die ‘namens de oppositie, of misschien wel de hele raad’ tijdens het vragenkwartier in de raadsvergadering het heikele punt ter sprake bracht. Samen met Daaf Ledeboer (VVD) had de fractievoorzitter van Deventer Belang onlangs in deze krant gezinspeeld op aangifte tegen het college, nadat König eerder aangifte had gedaan van een vermoeden van lekken uit een besloten raadsbijeenkomst. ,,We zijn als raad in verlegenheid gebracht, in een situatie beland waarin je niet terecht wilt en mag komen.” Kleine Schaars vroeg zich af of het college zich bewust was van de negatieve beeldvorming die dit alles had veroorzaakt en wilde een uitleg van het college.

Fouten voorkomen

Waarnemend burgemeester Ron König wond er geen doekjes om en bood namens het college zijn excuses aan voor een ‘rommelig verlopen proces'. Hij doelde hiermee met name op de periode na 30 januari, toen tijdens een besloten raadsvergadering de geheimhouding op dit dossier werd opgeheven met uitzondering van de financiële paragraaf. Achteraf bleek dat niet voor iedereen helder was wat wel en wat niet onder die paragraaf en dus nog onder de geheimhouding viel, constateerde König. ,,We hebben de zaak intern geëvalueerd en afspraken gemaakt zodat dergelijke fouten niet nogmaals gemaakt kunnen worden.” Anders gezegd: ,,We moeten vooraf nog beter controleren of wat we naar buiten willen brengen ook naar buiten kan.”

Kous af

Met die uitleg en de excuses is de kous af voor Kleine Schaars. Het is wat hem betreft al te veel en te lang gegaan over de geheimhouding, het mogelijke lek en de procedure en te weinig over de inhoud. Over het evenement dat Deventer probeert binnen te halen. Gisteravond heeft de gemeenteraad ook de geheimhouding op de financiële paragraaf opgeheven, maar is niet gesproken over het vervolgtraject. Het is dus nog niet duidelijk of Deventer de kandidatuur voor het WK Tijdrijden voor merkenteams handhaaft of intrekt.

3 Miljoen