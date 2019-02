Deventer college deelt twijfels raadslid De Niet over financiële situatie GA Eagles niet

Rick Ketting: van wereldreis tot zangles in Finland

Rick Ketting is na een moeizaam anderhalf jaar bij Go Ahead Eagles begonnen aan een nieuw avontuur bij IFK Mariehamn. In Finland wil de maatschappelijk bewogen psychologiestudent zich weer in de kijker voetballen. ,,Ik hou van avontuur en dat heb ik nu. Later bij het kampvuur heb ik mijn kleinkinderen in ieder geval genoeg leuks te vertellen.''