Deventer college steunt huiseigenaren Colmschate met asbestdaken

Vijftien huishoudens uit Colmschate wiens daken bedekt zijn met kleine leisteentjes van asbestcement, krijgen steun van het Deventer college van burgemeester en wethouders. In een brief aan de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening van de Eerste Kamer, vraagt het Deventer college om schadeloosstelling voor de vijftien huishoudens als gevolg van de omstreden ‘asbestwet’.

De brief heeft betrekking op mensen die wonen aan de Grutto in Colmschate, in deels geschakelde rijwoningen. Door de nieuwe wet zijn de vijftien huishoudens straks mogelijk gezamenlijk 400.000 euro kwijt voor verplichte sanering van hun asbestdaken. Dat komt neer op ruim 26.000 euro per woning. Volgens het Deventer college dreigt als gevolg van de nieuwe wet een situatie te ontstaan ‘waarin zeer ongelijke gevallen gelijk worden behandeld, met onredelijke benadeling als gevolg’. Ofwel: de saneringskosten voor de huiseigenaren aan de Grutto zouden vanwege de bouwwijze van de huizen veel hoger uitvallen dan elders.

Herbezinning

De Tweede Kamer nam de omstreden asbestwet vorig jaar oktober aan. Woningeigenaren met een asbestdak zijn verplicht om uiterlijk voor 2025 het schadelijke spul van hun woning te verwijderen. In Nederland zijn er in totaal honderdduizenden huizen met een asbestdak. Vereniging Eigen Huis pleitte vorige maand al voor herbezinning van de wet, na talloze noodkreten van woningbezitters die met hoge offertes zijn geconfronteerd. Eigenaren van asbestwoningen hebben daarom hun hoop gevestigd op de Eerste Kamer. Die moet de wet immers nog beoordelen.

In februari schreven de huiseigenaren uit Colmschate al een brief naar de vaste Eerste Kamercommissie, het Deventer college heeft daar onlangs een brief achteraan gestuurd waarin steun voor de briefschrijvers wordt uitgesproken. Volgens gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman omdat de huiseigenaren geconfronteerd worden met extreme bedragen. ,,Hiermee wil het college de aandacht vestigen op deze uitzonderlijke gevallen”, aldus Stuurman.

Petitie