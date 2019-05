Deventer cultuurbeleid maakt reacties los

Cel geëist tegen aanstich­ter brand Deventer binnenstad

18:52 In de smalle Assenstraat in de Deventer binnenstad dreigde het in oktober vorig jaar even goed mis te gaan, toen er brand ontstond in een appartementencomplex. Een bewoonster vluchtte naar het dak, omdat ze door de rookontwikkeling niet meer naar beneden kon, een andere bewoner moest van een afdakje geplukt worden.