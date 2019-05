Deventer cultuursector keert zich tegen plannen college

Wakkere buurmannen blussen met emmers water beginnende autobrand in Deventer binnenstad

7:42 Het was misschien wat ouderwets: emmers water aan elkaar doorgeven om een brand te blussen. Maar het werkte wel! Wakkere buurtbewoners in de Molenstraat in Deventer hebben met die methode vermoedelijk veel erger voorkomen. Ze blusten een beginnende brand in een auto die vlak bij de gevel van een woning in de binnenstad stond geparkeerd