Video Jolanda uit Deventer dankzij LS­R-opleiding vol zelfver­trou­wen bij werken met kinderen

12 juni Jolanda van Essen-Bloemink was er vanmorgen vroeg bij op het speelveld aan de Gildenburg in de Deventer wijk het Oostrik. De 41-jarige Deventerse hielp hier met de opbouw van activiteiten in het kader van Nationale Buitenspeeldag en was daarna urenlang in de weer met de begeleiding van kinderen. Dankzij Raster en Sportbedrijf Deventer volgt zij de opleiding tot Leider Sportieve Recreatie (LSR) niveau 3. Slaagt zij 26 juni dan kan Jolanda zelf allerlei kinderactiviteiten op poten gaan zetten. Examenopdracht is een sport-en spelles geven in de gymzaal aan het Andriessenplein.