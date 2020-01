Deventer dakloze komt weer in beeld, maar probleem groeit niet

Het daklozenprobleem blijft in Deventer grotendeels buiten beeld, maar één van de drie vaste zwervers maakt het onderwerp dezer dagen weer zichtbaar. Sinds een week of drie slaapt hij voor de gevel van het ABNAmro-kantoor tegenover het centraal station. Overdag laat hij er zijn ‘huisraad’ achter.

Deventer kent op dit moment drie dakloze zorgmijders. Zij slapen niet in de beschikbare nachtopvang en willen ook op geen enkele manier door de gemeente of zorginstellingen geholpen worden. Ze slapen bijna altijd op straat. ,,Dat respecteren we zoveel mogelijk”, zegt gemeentewoordvoerder Maarten Jan Stuurman. ,,We zorgen dat we altijd met ze in contact blijven, maar zolang ze geen overlast veroorzaken, laten we ze met rust.”

Volgens een medewerker van de bank aan de Verzetslaan zijn er wel ‘afspraken’ gemaakt met de gemeente. ,,Als hij mensen gaat lastig vallen, grijpen mensen van toezicht en handhaving wel in”, zegt Stuurman.

Buiten beeld

De dakloze die bij de bank slaapt, maakt het probleem opeens weer heel zichtbaar. Overdag sjokt er wel een eens bekende zonder dak boven zijn hoofd door de stad, maar slapen doen ze meestal op plekken die niet voor het grote publiek zichtbaar zijn. De dakloze die nu bij de bank ligt, sliep voorheen altijd achter de schouwburg bij een ventilatierooster, waar hij vrij onzichtbaar was. Nu passeren dagelijks tientallen mensen op weg naar hun werk de slaapplek. Bovendien ligt zijn hele bezit er de hele dag op een stapeltje.

Terwijl landelijk het aantal daklozen de afgelopen tien jaar schrikbarend is gestegen en op sommige plekken zelfs verdubbeld, blijft het aantal mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Deventer redelijk stabiel, zegt Wendy Bokhove van Iriszorg, de organisatie die namens de gemeente voor opvang zorgt. In Deventer zijn al zeker tien jaar zo'n 15 tot 20 mensen in beeld die geen huis meer hebben.

Doorstromen

In de opvang van Deventer is plek voor 18 mensen, maar die worden zelden of nooit allemaal bezet, zegt Bokhove. ,,Er zijn ook veel mensen die bij vrienden slapen als ze in de problemen zijn gekomen en wij hebben voldoende doorstroommogelijkheden. Er raken wel steeds nieuwe mensen dakloos, maar er komen net zoveel oplossingen bij. Daarom is het hier al lang redelijk stabiel.”