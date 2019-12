Deventer Dean (21) wil echt niet naar beschoten huis verhuizen

De Deventenaar wordt sinds de beschieting -waarbij drie kogels door zijn ramen gingen- bekend werd overstelpt met berichtjes. Hij had aan heel veel mensen laten weten dat hij eindelijk een eigen huisje kreeg na een moeilijke periode en flink aan het klussen was. ,,Dat klussen is nu wel over. We waren er aan het schilderen. Maar nu halen we de spullen op. Ik ga er echt niet meer wonen. Dat kan echt niet. Ik heb vannacht al niet geslapen. Dus ik hoop dat de woningbouw een oplossing heeft.” Zondag gaf hij ook al aan niet meer te willen verhuizen.