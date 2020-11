Deventer deelt 10.000 gratis mondkapjes uit: ‘Deze mensen moeten echt kiezen tussen geld voor eten of een mondkapje’

De mondkapjes worden nog voor 1 december afgeleverd bij de mensen, zo is de bedoeling. Vanaf dan is het dragen van een mondkapje in publieke ruimtes en winkels verplicht. Dan kan het niet dragen een boete opleveren van 95 euro, zo werd deze week in Den Haag bekend.

Mondkapjes wasbaar

Om te voorkomen dat mensen met weinig inkomen de dupe worden en onnodige gezondheidsrisico's nemen, gaat Deventer die groep helpen, zo meldt De Geest. De mondkapjes zijn wasbaar en kunnen na wassen opnieuw gebruikt worden. Ze belasten daarmee niet de afvalberg, zoals bij weggooikapjes wel het geval is.

Daan Obdeijn, actief in Voorstad-Oost, een buurt in Deventer waar veel mensen wonen met weinig inkomen, juicht de actie van de gemeente toe. ,,Ik zie in onze buurt flink wat mensen nog steeds geen mondkapjes dragen”, aldus Obdeijn, actief voor bewonersinitiatief De Buurtfabriek aan de Brinkgreverweg. ,,Ook als ze de winkel inlopen. Dat is geen onwil, maar puur een financiële kwestie.’’

Kosten tikken aan

Obdeijn vervolgt: ,,Als de keuze gaat tussen geld besteden aan eten kopen of mondkapjes, koop je geen mondkapjes. Want zo nijpend is het voor bepaalde mensen écht, met heel weinig inkomen. Zeker met een gezin tikken de kosten voor een mondkapje aardig aan. Voor mensen zijn duurzame kapjes van 3 tot 5 euro dan echt uitgaven. Hetzelfde geldt als je telkens weer hele pakken weggooikapjes moet kopen.”

De mondkapjes van de gemeente Deventer gaan naar drieduizend huishoudens in de bijstand, 2500 in de schuldhulpverlening en 1500 gezinnen via stichting Leergeld, dat huishoudens met kinderen en weinig inkomen bijstaat. Er gaan 500 stuks naar ondernemers die door corona in financiële problemen zitten en afhankelijk zijn van de Tozo-regeling. De overige kapjes worden verstrekt via de Voedselbank, Meester Geertshuis (opvang in binnenstad) en Rechtop!, dat mensen met een laag inkomen op allerlei gebieden bijstaat.

Kosten gemeente

De kosten van de operatie zijn nog niet helemaal bekend, maar komen uit op enkele tienduizenden euro's, aldus woordvoerder Maarten-Jan Stuurman. Deventer betaalt dat uit de bijzondere bijstand. ,,Het valt daar ook onder, omdat mondkapjes een noodzakelijk middel voor mensen zijn om in hun levensonderhoud te voorzien.”

Gemeenten zijn volgens Stuurman strikt genomen niet verplicht de mondkapjes te verstrekken. ,,Daar kun je een hele discussie over voeren, wij vinden dat we dit moeten doen.”

Een deel van de mondkapjes wordt per post naar de huishoudens verstuurd.