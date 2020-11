Deventer deelt 10.000 gratis mondkapjes uit: ‘Deze mensen moeten echt kiezen tussen geld voor eten of een mondmasker’

Niemand had een cent over voor verplaat­sing van het ‘Wilhelmi­na­mo­nu­ment’ in Schalkhaar, maar de aanhouder wint

10 november Jarenlang maakte Alex Schokker uit Schalkhaar zich hard voor de verplaatsing van het ‘Wilhelminamonument’ in zijn dorp. Het plateau met tekst en uitleg is sinds de verkoop van de bieb niet meer te lezen, omdat het aan het hekwerk van de nieuwe eigenaren grenst. Verplaatsing van het ‘monument’ werd geschat op 10 à 15.000 euro. Niemand in Schalkhaar trok de portemonnee. Nu, jaren later, gaat de gemeente het monument toch verplaatsen. Op eigen kosten.