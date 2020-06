Deventer demonstranten begrijpen niets van verbod op Haags protest tegen coronabeperkingen

Het verbod voor de demonstratie tegen de anderhalvemetersamenleving die komende zondag in Den Haag gehouden zou worden, dreunt ook door in Deventer. Vorig weekend hield Vera Groen samen met enkele andere vrouwen een vergelijkbaar, maar kleiner protest in Deventer en ze zouden ook naar Den Haag gaan. ‘Ik ben boos en teleurgesteld.’

Met hoepels en spandoeken uitten de Deventer demonstranten vorige week in de binnenstad hun ongenoegen over de coronamaatregelen van het kabinet. Het was hun plan dit weekend naar het Malieveld in Den Haag af te reizen om daar massaler te protesteren. Johan Remkes, waarnemend burgemeester van Den Haag en voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, heeft daar donderdagavond echter een streep door gezet. ,,We zijn teleurgesteld en verrast’’, zegt Vera Groen.

Gezondheidsgevaren

Volgens Remkes is het recht op demonstratie een groot goed, maar ook niet ongelimiteerd. Op sociale media werd al gesproken over 20.000 demonstranten. Dat levert volgens de burgemeester, die de richtlijnen van het kabinet volgt, gezondheidsgevaren op. Groen moet erom lachen. ,,Ze zijn bang dat het uit de hand loopt. Ik denk dat het prima zou verlopen. Maar kennelijk is het te gevaarlijk. Misschien is het een te groot signaal naar de rest van het land.’’

Quote Ik wil op z’n minst kunnen zeggen dat ik mijn stem heb laten horen tegen de staats­greep Vera Groen, Initiatiefnemer van protest tegen anderhalvemetersamenleving in Deventer

‘Stem tegen staatsgreep’

De Deventer demonstranten kregen na het protest vorige week zaterdag naar eigen zeggen veel reacties uit binnen- en buitenland. ,,Ik ben veel gebeld, ook uit het buitenland. Met heel veel goede reacties.’’ Het doel van de demonstratie was al vrij snel bereikt. ,,We vonden het heel erg nodig onze stem te laten horen. Ik ben bang dat we naar een politiestaat toegaan. En dat ik dan straks de vraag van mijn kleinkind kreeg waar ik was toen die ontstond. Dan moet je op z’n minst kunnen zeggen dat je je stem hebt laten horen tegen de staatsgreep.’’

Kort geding