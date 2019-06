Deventer dendert nationale top twintig binnen van ‘krachtige’ binnensteden

video Wiebe (15) via Walhallab terug naar school

10:00 Als ze ergens een hekel hebben aan bureaucratie en procedures dan is dat bij de creatieve jongerenwerkplaats Walhallab in Zutphen, waar aanjager Marco Mout tientallen jongeren opvangt die vastlopen op school. Deze kinderen zijn al gestopt met school of gelden als potentiële thuiszitters. Wiebe Pippel is zo’n jongere.