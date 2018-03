Deventer DENK-lijsttrekker Kaya: Het begint aardig te kriebelen

De spanning bij lijsttrekker Ahmet Kaya van DENK in Deventer nam vanavond zienderogen toe. Hij bracht zijn stem uit in het Huis van de Wijk in de Rivierenwijk. Ook voor twee machtigingen. Kaya schudde menig bezoeker de hand. ,,Succes he’’, werd hem toegewenst.