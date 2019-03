Deventer detective vond de Paarden van Hitler en schreef er een boek over: ‘Ik heb ze zelf nog niet eens gezien’

Kleine Planeet in Voorstad huisvest de wereld in het klein

12:15 Bijna een jaar is basisschool de Paladijn aan de Smyrnastraat nu omgevormd tot Kleine Planeet. Van Dalton naar Jenaplanonderwijs. De grootste verandering zit echter in het leerlingenaantal. Van rond de zeventig naar volgende oktober 115 kinderen. De basisschool in Voorstad in een nieuw jasje maakt een vliegende start.