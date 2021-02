Deventer dialectschrijver Wim Lubberding (89) overleden

Deventer wil dak- en verslaaf­den­op­vang voor miljoenen verbouwen, maar waar gaat het eigenlijk over? ‘We hebben het wel over mensen’

1 februari Deventer beslist binnenkort over de bijna 4 miljoen euro kostende verbouwing van de opvang voor daklozen en verslaafden. De discussie gaat vooral over de kosten en of huisvesting elders (in de binnenstad) verstandiger is gezien de overlast die bewoners en ondernemers (hotels Grote Kerkhof) ervaren. Ondergesneeuwd raakt: wat gebeurt er in de opvang en hoe ziet het er daar uit? Tactus Verslavingszorg geeft uitleg.