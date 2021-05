Deventer dieven slaan ’s nachts toe in Duitsland, maar krijgen te maken met wakkere Nederlandse agenten

Deventer kroegbaas baalt van boete en wijst naar geluids­over­last Burgerwees­huis: ‘Oneerlijk’

7:42 Ja, hij overleeft het, maar zuur is het wel. Eddie Kers, kroegeigenaar in de binnenstad, is aan de beurt. Reden: geluidsoverlast van zijn (vroegere) café Kaal aan de Brink. ,,Waarom is de boete zó hoog? Het voelt als meten met twee maten.” De gemeente bestrijdt dat Kers onevenredig zwaar wordt aangepakt.