Deventer dj booming in Azië: ‘Ik wil wat ik nu heb, maar dan keer vijf’

video Asbest vrijgeko­men bij garage­brand in Deventer

7:30 Bij een brand in een garagebox aan de Hovenierstraat in de Deventer wijk De Worp is vanochtend vroeg asbest vrijgekomen. In de omgeving liggen asbestdeeltjes die afkomstig zijn van het dak van de garage. Hoe groot de gevolgen hiervan zijn is nog niet duidelijk.