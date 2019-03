Deventer docent in felle discussie bij Jinek over onderwijsmeldpunt: ‘Dan ga ik lesgeven als een robot’

Derksen geeft les bij Aventus in Deventer en was uitgenodigd vanwege het feit dat hij zichzelf onlangs uit protest aangaf bij het meldpunt, waarmee FvD een beeld wil krijgen van ‘linkse indoctrinatie’ in het onderwijs. Hij noemt het een ‘verklikkerslijst’.



Aan tafel bij Jinek kreeg hij echter flink tegengas van PVV’er Harm Beertema, die beweerde dat een dergelijk meldpunt van origine zijn idee was. Beertema was zelf 34 jaar lang docent en stoorde zich naar eigen zeggen enorm aan ‘gekleurd onderwijs’. ,,Het probleem is: het onderwijs is links doordesemd. In alles. In de lesstof, maar ook in hoe leerlingen worden toegesproken. Ik ken genoeg voorbeelden van leraren die tekeer gaan over mijn leider Wilders, maar ook over Baudet.’’



Ook Mats Nelisse sprak van ‘eenzijdigheid in het Nederlandse onderwijs’. ,,Ik heb zelf meegemaakt dat voor de klas werd gezegd dat je dom bent als je op Baudet stemt. Of dat het een zwarte dag was toen Trump verkozen werd.’’ Overigens wil hij niet spreken van een meldpunt: ,,Ik noem het bewijs verzamelen. Het is niet zozeer de bedoeling een docent te verlinken.’’