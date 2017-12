Deventer docenten laten zich horen op Brink

Bijna alle scholen in Deventer dicht

3:45 Het overgrote deel van de basisschoolkinderen in Deventer is vandaag thuis. Bijna alle scholen zijn gesloten omdat er zoveel leerkrachten staken dat openblijven niet verantwoord is. Alleen de Prins Maurits op Zwaluwenburg is open, de Windroos in de binnenstad en de Borgloschool hebben een aantal klassen geopend.