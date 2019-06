Deventer documentairemakers treffen in ‘Sri Lanka na Pasen’ angst, maar ook veerkracht en hoop

Voetbal­dier (72) uit Twello stopt om zieke vrouw: ‘ik ben zelf nog hartstikke fit’

11:30 Na 44 jaar in hetzelfde elftal, met honderden medespelers en meer dan duizend wedstrijden, stopt Toon Boveree uit Twello op 72-jarige leeftijd met voetbal. En niet eens omdat hij te oud of versleten is, want hij is nog topfit.