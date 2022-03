Deventer Donald Duck-drukker krijgt straatnaam dankzij ijverige oud-werknemer: ‘Was nooit saai bij de diepdruk’

Groep Twellona­ren is helemaal klaar met houtstook en wil verbod: ‘Kan nog beter naast snelweg wonen’

Een vuurtje stoken in de open haard of in een vuurkorf. Voor sommigen een gezellige manier om het warm te krijgen, voor anderen een grote aanslag op de gezondheid. Zo’n honderd Twellonaren vallen in de laatste groep en willen een verbod op houtstoken bij mistig en windstil weer. Ze krijgen daarin bijval van zes huisartsen in Twello. „Er gaat veel stookleed schuil achter de voordeur.”

