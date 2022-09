Deventer draait op voor kosten opruimactie bij woonwagenkamp

Jong en oud zoeven zaterdag over de baan tijdens Deventer Skeelerdag

Skeelerliefhebbers kunnen komend weekeinde hun hart ophalen in Deventer. De Koekstad is op zaterdag 10 september namelijk gastheer van twee skeelercompetitties en een prestatietocht voor recreanten. Daarbij is er zowel voor jong als oud genoeg te beleven op de skeelerbaan bij het Borgelerbad.

7 september