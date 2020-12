Deventer dreigt winkels te sluiten als sinterklaasdrukte uit de hand loopt

Burgemeester Ron König van Deventer dreigt met het sluiten van winkels als het morgen op de laatste dag voor pakjesavond te vol dreigt te lopen. Ondanks een flinke stijging van het aantal corona-besmettingen in Deventer blijft het erg druk in het centrum en de wijkwinkelcentra.

König vraagt inwoners die morgen nog hun laatste sinterklaasinkopen willen doen, hun wekker te zetten en vroeg op de zaterdagmorgen naar de stad of de winkelcentra te komen. ,,Op dit moment is het op zaterdagmiddag onverantwoord druk. Ik wil voorkomen dat we de winkelcentra en de binnenstad voortijdig moeten sluiten, dus vermijd de drukke zaterdagmiddag.”

Donkerrood

Deventer kleurde gisteren donkerrood op de kaart van het aantal besmettingen omdat de grens van 56 gevallen per 100.000 inwoners werd overschreden. ,,We zitten nu op 66, dat is hoger dan waar ook in de regio", zegt gemeentewoordvoerder Maarten Jan Stuurman. ,,We moeten nu even stoppen met pamperen en zeggen waar het op staat. Als het morgen echt nodig blijkt te zijn, gaan we de winkels sluiten.”

Ondanks het toenemend aantal besmettingen blijft het ‘gevaarlijk’ druk in de stad en de winkelcentra. Uit een schema van de gemeente blijkt dat de piek nu op zaterdagmiddag tussen 12:00 en 16:00 uur ligt. In de ochtenden is het veel rustiger.

,,We willen graag dat mensen de stad in gaan, want dat is ook goed voor onze ondernemers", zegt binnenstadmanager Peter Brouwer. ,,We doen er alles aan om de stad op een veilige manier open te houden. We roepen ook continu: iedereen is welkom. Maar kom wat vroeger. We zijn zeven dagen per week acht uur per dag open en toch komt iedereen tegelijk. We zien dat graag anders."

Wijkwinkelcentra

König dreigt ook de wijkwinkelcentra, waar het ook steeds erg druk is, te sluiten als het uit de hand loopt. Alex Hogeslag, centrummananger van winkelcentrum Colmschate, verwacht dat het zover niet zal komen. ,,Het is druk, maar nog steeds beheersbaar. We hebben constant mensen klaar staan om alles in goede banen te leiden als het te druk dreigt te worden. We zijn extra alert, maar ik denk niet dat we dicht hoeven.”

