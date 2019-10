Deventer: drie extra windmolens en vooral zonneparken in buitengebied

Wie brengt mevrouw Gerards (89) naar het ziekenhuis nu Deventer buurthuis dicht gaat?

12 oktober Buurthuis De Elegast in Deventer is voor sommige mensen een tweede thuis, de plek om de week met buurtgenoten goed af te sluiten of een plaats in de maatschappij voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar nu sluiting nadert, is het een plek van frustratie, verdriet en pijn.