Deventer drukkerij Donald Duck gesloopt, maar welk lot wacht bekend logo dat al vanaf A1 te zien was?

Wout Droste lost bij GA Eagles clubicoon Adrie Steenber­gen af als teammana­ger

Een tussentijdse ‘transfer’ bij Go Ahead Eagles: oud-speler Wout Droste (33) neemt per 1 januari de taken van Adrie Steenbergen over als teammanager van het eerste elftal. Steenbergen (75) was liefst 32 jaar actief in die functie.

16 december